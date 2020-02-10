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Младшие школьники голодными не останутся
18 февраля в 16:57 Образование 1 346 Иван Тихонов
В целях укрепления здоровья детей нижняя палата Федерального собрания утвердила законопроект о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов. Для поэтапной реализации закона отведено три года. Предполагается, что для налаживания процесса в регионах государство будет выделять субсидии.
Авторами инициативы в сентябре прошлого года выступили Вячеслав Володин, спикер ГД, и Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. К ним присоединились лидеры всех парламентских фракций, напоминают РИА Новости. Впрочем, новая редакция законопроекта была утверждена комитетом ГД по образованию и науке 6 февраля текущего года после проработки поправок президента России Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания Федеральному собранию в январе.
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По данным Института отраслевого питания, стоимость питания для школьников варьируется в зависимости от региона, и в среднем составляет 50 рублей для школьного завтрака и 75 рублей для обеда. То есть субсидирование горячего питания позволит семье с одним ребенком сэкономить 1000 - 1500 рублей. Сумма не астрономическая, но для многих семей существенная. Главное в этом вопросе - качество питания, чтобы еда не оставалась в тарелках. Поскольку речь идет о питании растущего организма, приготовляемые блюда должны быть здоровыми и сбалансированными.
До сегодняшнего дня в начальной школе существовали совершенно разные столы для льготников и детей, питающихся за деньги родителей. Радует тот факт, что теперь все дети будут в равных условиях.