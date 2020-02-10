Младшие школьники голодными не останутся

В целях укрепления здоровья детей нижняя палата Федерального собрания утвердила законопроект о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов. Для поэтапной реализации закона отведено три года. Предполагается, что для налаживания процесса в регионах государство будет выделять субсидии.



Авторами инициативы в сентябре прошлого года выступили Вячеслав Володин, спикер ГД, и Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. К ним присоединились лидеры всех парламентских фракций, напоминают РИА Новости. Впрочем, новая редакция законопроекта была утверждена комитетом ГД по образованию и науке 6 февраля текущего года после проработки поправок президента России Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания Федеральному собранию в январе.