Объем рынка онлайн-образования в РФ к концу текущего года может достичь 60 млрд рублей

Специалисты «Интерфакс Академии» провели исследование российского рынка онлайн-образования. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ежегодно сегмент EdTech растет на 20-25%, и к концу текущего года он может достичь отметки в 50-60 млрд рублей.



Согласно статистике «Интерфакс Академии», по итогам прошлого года рынок достиг 45-50 млрд рублей. В то же время объем мирового рынка EdTech в 2019 году достиг 74 млрд долларов США; таким образом, РФ занимает лишь 1% в структуре мирового рынка.



Эксперты выяснили, что половину всего российского сегмента онлайн-образования занимает дополнительное образование для взрослого населения, включая изучение иностранных языков.



Аналитики указывают на то, что рынок онлайн-образования имеет большой потенциал, пишет «Ъ», но все еще подвержен различным неблагоприятным факторам. К числу таких факторов можно отнести снижение активности инвесторов и венчурных фондов. Как результат, участникам сегмента EdTech приходится надеяться на собственные возможности, т.е. делать долгосрочные инвестиции в собственные проекты.