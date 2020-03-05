|
Объем рынка онлайн-образования в РФ к концу текущего года может достичь 60 млрд рублей
4 марта в 16:41 Образование 2 402 Иван Тихонов
Специалисты «Интерфакс Академии» провели исследование российского рынка онлайн-образования. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ежегодно сегмент EdTech растет на 20-25%, и к концу текущего года он может достичь отметки в 50-60 млрд рублей.
Согласно статистике «Интерфакс Академии», по итогам прошлого года рынок достиг 45-50 млрд рублей. В то же время объем мирового рынка EdTech в 2019 году достиг 74 млрд долларов США; таким образом, РФ занимает лишь 1% в структуре мирового рынка.
Эксперты выяснили, что половину всего российского сегмента онлайн-образования занимает дополнительное образование для взрослого населения, включая изучение иностранных языков.
Аналитики указывают на то, что рынок онлайн-образования имеет большой потенциал, пишет «Ъ», но все еще подвержен различным неблагоприятным факторам. К числу таких факторов можно отнести снижение активности инвесторов и венчурных фондов. Как результат, участникам сегмента EdTech приходится надеяться на собственные возможности, т.е. делать долгосрочные инвестиции в собственные проекты.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитамСегодня в 15:10 Банки и кредитование
Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратовСегодня в 14:04 Государство
Очередной случай COVID-2019 в РФСегодня в 13:31 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
22 апреля каждый получит по заслугам Матвиенко поблагодарила премьер-министра за личное курирование проблемных регионов ЕС настаивает на переходе к мирному процессу урегулирования конфликта в идлибской зоне Диппредставители РФ в США предложили делегатам из Америки посетить Крым Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае
Архив статей
Благодаря стремительному развитию современных технологий, рынок онлайн-образования находится на пике популярности. Его актуальность и необходимость усиливает высокая конкуренция среди профессионалов из разнообразных сфер деятельности.
В наши дни, дистанционное обучение позволяет сэкономить до пяти лет жизни и существенно снизить материальные и временные затраты при получении дополнительного профессионального образования, прохождении курсов переподготовки или повышения квалификации.
Дистанционное обучение помогает грамотно планировать свое рабочее время, учиться в любой удобной обстановке (дома, на отдыхе и пр.) – установить оптимальный баланс между профессиональной и личной жизнью.
Тем не менее, онлайн-обучение сопряжено с рядом трудностей, среди которых неумение работать с информацией и / или специальным программным обеспечением, отсутствие способности заниматься самостоятельно и / или организовывать свой учебный процесс, недостаток живого общения, на почве которых могут возникнуть серьезные психологические проблемы. Поэтому прежде, чем приступить к дистанционному обучению, необходимо трезво оценить потенциальную эффективность выбранного онлайн-курса и возможные негативные последствия.
Основной задачей применения того или иного метода образования является освоение знаний учащимися. Процесс интерактивного онлайн обучения подразумевает разбор и анализ под руководством преподавателя различных ситуаций из реальной жизни, применение некоторых жизненных ролей, самостоятельный контроль и оценку состояния и ситуаций. Онлайн обучение имеет массу преимуществ, среди которых умение самостоятельно находить информацию, анализировать, строить логические цепочки и принимать аргументированные решения, помощь в установлении эмоциональных связей и взаимопонимания. Также при использовании этого современного метода обучения учащиеся имеют возможность выбора и экономию времени, что позволяет усилить мотивацию для дальнейшего изучения данного предмета.
Именно поэтому онлайн обучение считается на сегодняшний день наиболее комфортным в плане получения знаний. Замечено, что обучаемые участвуют в этом процессе с удовольствием, при этом возрастает познавательная активность и активизируется творческая часть личности. В этом и состоит главное преимущество интерактивного онлайн обучения – обучающийся является активным участником, а его навыки позволяют продвигать учебный процесс.
Интерактивное онлайн обучение считается одним из наиболее привлекательных методов образования и эффективным способом контроля усвоения информации. Тем не менее, его полезнее использовать в совокупности с другими методами.