Главная > Образование

Объем рынка онлайн-образования в РФ к концу текущего года может достичь 60 млрд рублей

4 марта в 16:41 Образование 2 402 Иван Тихонов
1 Изображение

Специалисты «Интерфакс Академии» провели исследование российского рынка онлайн-образования. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ежегодно сегмент EdTech растет на 20-25%, и к концу текущего года он может достичь отметки в 50-60 млрд рублей.

Согласно статистике «Интерфакс Академии», по итогам прошлого года рынок достиг 45-50 млрд рублей. В то же время объем мирового рынка EdTech в 2019 году достиг 74 млрд долларов США; таким образом, РФ занимает лишь 1% в структуре мирового рынка.

Эксперты выяснили, что половину всего российского сегмента онлайн-образования занимает дополнительное образование для взрослого населения, включая изучение иностранных языков.

Аналитики указывают на то, что рынок онлайн-образования имеет большой потенциал, пишет «Ъ», но все еще подвержен различным неблагоприятным факторам. К числу таких факторов можно отнести снижение активности инвесторов и венчурных фондов. Как результат, участникам сегмента EdTech приходится надеяться на собственные возможности, т.е. делать долгосрочные инвестиции в собственные проекты.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Егурнова Александра (РЭУ имени Г.В. Плеханова, доцент)

Благодаря стремительному развитию современных технологий, рынок онлайн-образования находится на пике популярности. Его актуальность и необходимость усиливает высокая конкуренция среди профессионалов из разнообразных сфер деятельности.

В наши дни, дистанционное обучение позволяет сэкономить до пяти лет жизни и существенно снизить материальные и временные затраты при получении дополнительного профессионального образования, прохождении курсов переподготовки или повышения квалификации.

Дистанционное обучение помогает грамотно планировать свое рабочее время, учиться в любой удобной обстановке (дома, на отдыхе и пр.) – установить оптимальный баланс между профессиональной и личной жизнью.

Тем не менее, онлайн-обучение сопряжено с рядом трудностей, среди которых неумение работать с информацией и / или специальным программным обеспечением, отсутствие способности заниматься самостоятельно и / или организовывать свой учебный процесс, недостаток живого общения, на почве которых могут возникнуть серьезные психологические проблемы. Поэтому прежде, чем приступить к дистанционному обучению, необходимо трезво оценить потенциальную эффективность выбранного онлайн-курса и возможные негативные последствия.

Бузина Юлия Николаевна (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", к.п.н., доцент.)

Основной задачей применения того или иного метода образования является освоение знаний учащимися. Процесс интерактивного онлайн обучения подразумевает разбор и анализ под руководством преподавателя различных ситуаций из реальной жизни, применение некоторых жизненных ролей, самостоятельный контроль и оценку состояния и ситуаций. Онлайн обучение имеет массу преимуществ, среди которых умение самостоятельно находить информацию, анализировать, строить логические цепочки и принимать аргументированные решения, помощь в установлении эмоциональных связей и взаимопонимания. Также при использовании этого современного метода обучения учащиеся имеют возможность выбора и экономию времени, что позволяет усилить мотивацию для дальнейшего изучения данного предмета.
Именно поэтому онлайн обучение считается на сегодняшний день наиболее комфортным в плане получения знаний. Замечено, что обучаемые участвуют в этом процессе с удовольствием, при этом возрастает познавательная активность и активизируется творческая часть личности. В этом и состоит главное преимущество интерактивного онлайн обучения – обучающийся является активным участником, а его навыки позволяют продвигать учебный процесс.
Интерактивное онлайн обучение считается одним из наиболее привлекательных методов образования и эффективным способом контроля усвоения информации. Тем не менее, его полезнее использовать в совокупности с другими методами.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент РФ переживает за российско-турецкие отношения

Сегодня в 16:02 Внешняя политика

Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитам

Сегодня в 15:10 Банки и кредитование

Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов

Сегодня в 14:04 Государство

Очередной случай COVID-2019 в РФ

Сегодня в 13:31 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

22 апреля каждый получит по заслугам Матвиенко поблагодарила премьер-министра за личное курирование проблемных регионов ЕС настаивает на переходе к мирному процессу урегулирования конфликта в идлибской зоне Диппредставители РФ в США предложили делегатам из Америки посетить Крым Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru