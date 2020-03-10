Минпросвещения перенесло ЕГЭ и ОГЭ на июнь

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил о переносе государственных экзаменов 2020 года. Так, ЕГЭ (Единый государственный экзамен) начнется 8 июня, а ОГЭ (Основной государственный экзамен) – 9 июня.



Такое решение министерство приняло в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Ранее было запланировано, что ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный – с 20 марта по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня, а также дополнительный – с 4 по 22 сентября. ОГЭ, по аналогии, должен был пройти в три этапа, пишут «РИА Новости»: досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня и дополнительный – с 4 по 18 сентября.



Между тем, в Минпросвещения раздумывают о возможности продления школьных каникул после 6 апреля. Об этом сегодня заявил глава министерства. А член Совета Федерации Лилия Гумерова заявила о возможном продлении учебного года, если эпидемиологическая ситуация будет неблагоприятной, пишут «Известия».