Очным выпускным вечерам – быть, но при улучшении эпидемиологической ситуации

Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой разрешить школам проводить очные выпускные вечера, но в более поздние сроки.



«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», - приводят строчки из письма г-на Зайцева РИА Новости.



Такое предложение депутат ГД аргументирует тем, что к нему поступают обращения от учеников школ с просьбой разрешить проведение выпускных в традиционном формате. В своем письме профильному министру г-н Зайцев просит сделать разъяснения регионам о проведении очных выпускных по мере улучшения эпидемиологической ситуации с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.



Ранее Министерство просвещения дало рекомендации регионам по проведению последних звонков и выпускных вечеров в школах в онлайн-режиме.