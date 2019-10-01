В России заработала онлайн-услуга выдачи выписок из реестра недвижимости

Федеральной кадастровой палатой запущена онлайн-услуга мгновенной выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В сообщении сказано: «Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут».



Сервис дает возможность получать выписки об основных зарегистрированных правах на объект недвижимости и его характеристиках, о самом объекте недвижимости и переходе прав на него, кадастровый план территории, а также информацию о регистрации договоров участия в долевом строительстве.



Замминистра экономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что граждане ранее были вынуждены обращаться к посредникам, предоставляющим данные услуги дороже и не гарантирующим актуальность выданной информации.



В сообщении ведомства также сказано: «Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав».



Сервис заработал онлайн в пилотном режиме в 51 из 85 субъекте Федерации, сообщила пресс-служба ведомства. Как только все регионы перейдут на ЕГРН, платформа станет доступной для всех жителей России. Для использования сервиса необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть необходима учетная запись на портале государственных услуг, а характеристики объекта недвижимости заполняют из ЕГРН. Поиск объекта недвижимости выполняется в автоматическом режиме по кадастровому номеру или адресу.



Глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов рассказал, что сведения из ЕГРН могут понадобиться гражданам при совершении сделок с недвижимостью, например, при уточнении собственников, проверке перед покупкой, а также выявлении возможных обременений и ограничительных мер.