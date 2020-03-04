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Нотариусы рапортуют о неутешительной статистике попыток мошенничества с недвижимостью
3 марта в 13:27 Недвижимость 0 368 Иван Тихонов
Федеральная нотариальная палата обнародовала данные о попытках мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью. Как свидетельствует статистика, в последние годы количество попыток совершения незаконных действий увеличилось в несколько раз. Так, за 10 месяцев 2019 года профучастники обнаружили 196 фактов совершения мошеннических действий в 30 регионах РФ. Для сравнения, в 2017 году таких фактов было всего 96 в 25 регионах.
Среди регионов с наибольшим числом выявленных попыток нелегальных действий лидерами являются Красноярский край, Санкт-Петербург и Московская область. За ними следуют Ростовская и Новосибирская области, а также Башкирия и Свердловская область.
По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, эффективно обнаруживать мошенников профучастникам помогает система «Электронный нотариат», пишет РБК. Благодаря электронной платформе удалось предотвратить хищение имущества на сумму свыше 10 млрд рублей.
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