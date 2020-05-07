Росреестр намерен объединить учет земли и недвижимости на едином ресурсе

Росреестр разработал проект постановления правительства, в котором предлагает с 1 июня 2020 года запустить в трех регионах (Пермском и Краснодарском краях, Иркутской области) пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе. Предполагается, что с 2021 года практика сведения единого реестра начнет расширяться и к 2026 году охватит все субъекты РФ.
Ныне информация о земле и недвижимости содержится в 9 различных федеральных информационных системах, а пилотный проект позволит объединить все данные в государственную информационную систему «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости», пишет «Ъ».
Авторы новеллы указывают на то, что несогласованность данных приводит к неэффективности использования земель и недвижимости. Однако, как признают в Росреестре, за месяц до старта эксперимента его финансирование еще не согласовано.
По мнению чиновников, единый учет повысит доходы от имущественных сборов и налогов за счет вовлечения в оборот ранее не используемых объектов. Вдобавок, единый ресурс позволит сэкономить бюджетные средства на работу разрозненных систем. Впрочем, одно из основных преимуществ платформы – упрощение предоставления населению и бизнесу госуслуг в сфере земли и недвижимости.
Как Вы оцениваете перспективу объединения учета земли и недвижимости в едином реестре?
«Думаю, что это хорошая возможность запрашивать и получать информацию по объекту недвижимости в едином центре ответственности. Таким образом возможные различия в записях отдельных ведомств должны быть сведены к нулю, что позволит эффективно управлять имуществом и вести его оборот».
Как Вы оцениваете перспективу объединения учета земли и недвижимости в едином реестре?
Безусловно, информация о недвижимости нуждается в обобщении и уточнении. Однако, не очень понятно, чем новая система будет отличаться от действующей системы ведения ЕГРН. Уже сейчас в ней должны "лежать" все границы и основные характеристики объектов недвижимости, включая зоны с особыми использования территорий и территориальные зоны, утвержденные правилами землепользования и застройки. Но качество и полнота информации в ЕГРН оставляют желать лучшего. До сих пор не все субъекты РФ переведены на единую платформу ведения ЕГРН, в чем легко убедиться, попробовав заказать выписки из ЕГРН на сайте ФКП Росреестра. Какие еще "разрозненные" ресурсы собрались объединять Росреестр и Минцифры? Лучше бы Росреестр сосредоточился на наполнении и актуализации имеющихся информационных ресурсов, чем распылять силы и средства на эксперименты.