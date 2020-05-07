Росреестр намерен объединить учет земли и недвижимости на едином ресурсе

Росреестр разработал проект постановления правительства, в котором предлагает с 1 июня 2020 года запустить в трех регионах (Пермском и Краснодарском краях, Иркутской области) пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе. Предполагается, что с 2021 года практика сведения единого реестра начнет расширяться и к 2026 году охватит все субъекты РФ.



Ныне информация о земле и недвижимости содержится в 9 различных федеральных информационных системах, а пилотный проект позволит объединить все данные в государственную информационную систему «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости», пишет «Ъ».



Авторы новеллы указывают на то, что несогласованность данных приводит к неэффективности использования земель и недвижимости. Однако, как признают в Росреестре, за месяц до старта эксперимента его финансирование еще не согласовано.



По мнению чиновников, единый учет повысит доходы от имущественных сборов и налогов за счет вовлечения в оборот ранее не используемых объектов. Вдобавок, единый ресурс позволит сэкономить бюджетные средства на работу разрозненных систем. Впрочем, одно из основных преимуществ платформы – упрощение предоставления населению и бизнесу госуслуг в сфере земли и недвижимости.