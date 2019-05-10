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Владимир Зеленский распустил Верховную раду

20 мая в 14:44 Внешняя политика 0 189 Васильева Елена
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Владимир Зеленский, сегодня официально занявший пост президента Украины, распустил Верховную раду и объявил о проведении парламентских выборов в стране в течение двух месяцев.

Сразу после принятия присяги он заявил: «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва».

Зеленский призвал парламентариев принять до окончания их полномочий целый ряд важных решений, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности. Он заявил: «Прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс». Президент настаивает также на открытых избирательных списках в Раду.

Зеленский заявил депутатам, что пришло время «брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений». Он также сказал: «Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца».
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