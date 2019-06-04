Песков: выполнение минских договоренностей может стать основой для улучшения отношений Киева и Москвы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что соблюдение минских договоренностей станет свидетельством готовности Киева предпринимать шаги по налаживанию отношений с Москвой.



Отвечая на вопрос журналистов о шагах, необходимых со стороны Украины для налаживания двусторонних отношений с РФ, представитель Кремля сказал: «Об этом говорил Путин. Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности».



Песков также заявил, что «здесь не нужно придумывать ничего нового». Он подытожил: «Все написано на бумаге».