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Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции
27 июня в 18:39 Внешняя политика 0 98 Васильева Елена
Экономические санкции ЕС в отношении России, срок действия которых истечет 31 июля, официально продлены еще на полгода. Об этом сказано в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Совета ЕС.
Данное решение, подчеркивается в документе, последовало за обсуждением вопроса о реализации минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на Украине, с которым и было связано введение антироссийских санкций, на состоявшемся 20-21 июня саммите ЕС. В заявлении сказано: «Это решение следует за информированием канцлером [ФРГ Ангелой] Меркель и президентом Макроном на саммите ЕС 20-21 июня 2019 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которым связано сохранение санкций».
В 2014 году Евросоюзом были введены санкции против РФ, увязанные с присоединением Крыма к РФ и событиями в Донбассе. Санкции уже продлевались и расширялись неоднократно.
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