Рябков: Вашингтон нагнетает военную напряженность

Проведенное США испытание с запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дальностью вызывает сожаление, Вашингтоном взят курс на нагнетание военной напряженности. Об этом информагентству ТАСС заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



Дипломат отметил: «Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа Tomahawk произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора. Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».



По словам Рябкова, Москва также обратила внимание на то, что «пуск произведен с помощью установки Mk41». Он пояснил: «Универсальной пусковой установки, которая приспособлена для запусков не только ракет-перехватчиков SM-3, но и крылатых ракет различных типов базирования класса «земля - земля», «поверхность - поверхность».



Замминистра подчеркнул: «Все это вызывает сожаление. США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности».



Дипломат также добавил: «Мы на провокации не поддаемся. Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России, вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развертывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира».