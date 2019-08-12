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Песков: возвращение в G8 не является самоцелью для России

22 августа в 22:51 Внешняя политика 0 107 Васильева Елена
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Для России возвращение в G8 не является самоцелью, к тому же многие проблемы решаются гораздо эффективнее в формате G20. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: «Возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку» не является самоцелью. В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно. В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например, двадцатка».

Представитель Кремля также напомнил, что глава российского государства уже заявлял, что РФ не отказывается общаться с другими государствами в любом формате.

В G7 входят Канада, США, Япония, Франция, Великобритания, Италия и Германия. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам в Белом доме о том, что необходимо возвращаться к формату G8 с участием РФ. По информации телекомпании CNN, во вторник вечером состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого они сошлись во мнении, что имеет смысл пригласить Россию на саммит G7 в 2020.
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