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Лавров: РФ подозревает страны Запада во взламывании сайтов госструктур России
2 сентября в 13:36 Внешняя политика 0 143 Васильева Елена
Россия подозревает западные страны во вмешательстве в работу сайтов российских государственных структур. Сегодня об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед профессорско-преподавательским составом и студентами МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ в связи с началом нового учебного года.
Министр считает, что в последние пару лет серьезно обострилась проблема информационной безопасности с обвинениями в сторону РФ во взламывании ресурсов США во время проведения президентских выборов.
Лавров сказал: «Ни единое обвинение не получило какого-либо убедительного подтверждения, но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков».
Глава МИД подчеркнул: «У нас тоже есть основания, причем более солидные, подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам. И это не раз проявляется. Об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур».
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