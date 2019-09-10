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Очередной обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной состоится до конца года
10 сентября в 13:40 Внешняя политика 0 184 Васильева Елена
Украина планирует до конца текущего года возвращение 113 своих граждан, которых удерживают в РФ. Об этом сообщила сегодня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
В эфире украинского телеканала «1+1» она сказала: «Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет».
Денисова также рассказала, что процесс переговоров с Россией по обмену продолжается, Украина намерена вернуть более 100 граждан страны. Омбудсмен заявила: «Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Андрей Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших – тех, которые идентифицированы, – 113, из них 89 крымских татар».
Между Москвой и Киевом 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Процесс подготовки активизировался после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины.
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