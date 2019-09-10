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Песков: преждевременно говорить о нормализации российско-украинских отношений
11 сентября в 14:58 Внешняя политика 0 146 Васильева Елена
Преждевременно говорить о нормализации отношений России с Украиной, однако все же повод для оптимизма, хотя и сдержанного. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии к публикации газеты «Коммерсантъ» о приостановлении Украиной процессов расторжения ранее заключенных двусторонних соглашений с Россией.
Представитель Кремля сказал: «Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации отношений Киева и Москвы. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа».
Песков также заявил, что ранее состоявшийся «выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. И это было очевидно».
Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, ссылаясь на собственные источники, о приостановлении Украиной процессов расторжения ранее заключенных двусторонних соглашений с РФ, а также соглашений, в которых Украина участвует в рамках СНГ.
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