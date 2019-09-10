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В МИД РФ заявляют о ядерной угрозе
12 сентября в 15:24 Внешняя политика 0 144 Васильева Елена
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в своем выступлении в ходе презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» в пресс-центре информагентства ТАСС заявил о существовании риска начала ядерной войны в сегодняшней международной ситуации.
Дипломат сказал: «Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год».
Он заявил об излишней эмоциональности и агрессивности действий западных коллег. Рябков пояснил: «Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности».
В заключение замминистра сказал: «Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности».
Он также добавил, что недопустимость ядерного конфликта является ответственностью ядерных держав. Рябков сказал: «Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были отчеканены в том числе с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне».
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