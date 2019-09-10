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МИД Украины продолжает работу над пересмотром и расторжением договоров с РФ

12 сентября в 16:56 Внешняя политика 0 149 Васильева Елена
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Министерство иностранных дел Украины заявляет о продолжающейся работе над пересмотром и прекращением договоров с РФ и СНГ. Внешнеполитическое ведомство Украины таким образом прокомментировало информацию, распространенную СМИ, о приостановлении расторжения договоров с РФ после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины.

На запрос «Украинских новостей» в МИД Украины ответили: «Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась».

В ведомстве подчеркнули, что длительность процесса пересмотра соглашений связана с необходимостью соблюдать все предусмотренные данными договорами процедуры их расторжения, а также процессом формирования новых органов власти после парламентских и президентских выборов на Украине.

В ответе сказано: «После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена».
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