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Конгресс США инициирует процедуру импичмента президента Трампа
Сегодня в 11:21 Внешняя политика 0 146 Васильева Елена
Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента президента Трампа. Об этом сегодня объявила демократ от штата Калифорния, спикер палаты Нэнси Пелоси.
Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США, объявила: «Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований». Указания даны комитетам по иностранным делам, надзору и правительственной реформе, доходам и расходам, финансовым услугам, юридическим делам, а также спецкомитету по разведке. Спикер добавила: «Действия, которые к сегодняшнему моменту предпринял президент, являются серьезным нарушением конституции». Она заявила: «Действия, которые к сегодняшнему моменту предпринял президент, являются серьезным нарушением конституции».
Пелоси утверждает: «Последние несколько месяцев мы вели расследование в наших комитетах и обращались в суды, чтобы Палата представителей могла собрать все имеющие отношение к делу факты и решить, применять ли имеющиеся у нее в соответствии с первой статьей конституции полномочия, в том числе исключительные конституционные полномочия: одобрение статей импичмента. И на этой неделе президент признал, что обращался к президенту Украины, чтобы тот предпринял действия, которые пойдут ему на пользу с политической точки зрения».
Она подчеркнула: «Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов».
Пелоси является представителем имеющей большинство в Палате представителей Демократической партии США. Решение о начале процедуры импичмента было принято по итогам закрытого заседания фракции демократов в нижней палате Конгресса.
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