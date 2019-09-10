В Кремле дали комментарии по поводу вероятного введения в Донбасс белорусских миротворцев

Предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении белорусского миротворческого контингента в Донбасс должны дать оценку стороны, участвующие в конфликте. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.



Он сказал: «Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения».



Представитель Кремля отметил также, что «в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет».



В Кремле считают, что минские договоренности являются единственной документальной базой для урегулирования конфликта на Украине. Песков заявил: «Можно сравнивать с чем угодно минские соглашения. Минские соглашения – это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ – единственный документ, под которым стоят подписи и стран – гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик».



Представитель Кремля также указал: «В данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности. В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях».