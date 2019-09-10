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Российские спецслужбы – главная угроза для стран ЕС и НАТО по мнению латвийцев
26 сентября в 21:17 Внешняя политика 0 108 Иван Тихонов
Сейм Латвии считает российские спецслужбы существенной угрозой для государства и коллективной безопасности стран-членов ЕС и НАТО. Об этом говорится в утвержденной концепции национальной безопасности.
«Российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях», — говорится в документе.
В концепции также указано, что российские спецслужбы больше всего привлекает «оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса», передают слова из текста документа РИА Новости.
Вдобавок, в концепции утверждается, что Москва пытается воздействовать на общественное мнение и социально-политические процедуры путем создания сети агентов влияния.
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