Российские спецслужбы – главная угроза для стран ЕС и НАТО по мнению латвийцев

Сейм Латвии считает российские спецслужбы существенной угрозой для государства и коллективной безопасности стран-членов ЕС и НАТО. Об этом говорится в утвержденной концепции национальной безопасности.



«Российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях», — говорится в документе.



В концепции также указано, что российские спецслужбы больше всего привлекает «оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса», передают слова из текста документа РИА Новости.



Вдобавок, в концепции утверждается, что Москва пытается воздействовать на общественное мнение и социально-политические процедуры путем создания сети агентов влияния.