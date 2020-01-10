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РФ не поддерживает эскалацию в регионе вокруг Персидского залива

Сегодня в 12:52 Внешняя политика 0 134 Карина Мелова
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Во вторник во время встречи с представителями прессы глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поспособствует открытию мирного диалога между Тегераном и Вашингтоном при согласии обеих сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал странам-участницам конфликта проявлять выдержку и идти исключительно мирным путем разрешения ситуации. Руководитель МИД добавил: «Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. [Мы] сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес».

Господин Лавров акцентировал внимание на том, что РФ не будет влиять на отношения между США и Ираном, а также никоим образом не поддерживает расширение конфликта в районе Персидского залива. Кроме того, глава дипведомства выразил свое негативное отношение к убийству генерала Сулеймани.
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