РФ не поддерживает эскалацию в регионе вокруг Персидского залива

Во вторник во время встречи с представителями прессы глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поспособствует открытию мирного диалога между Тегераном и Вашингтоном при согласии обеих сторон.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал странам-участницам конфликта проявлять выдержку и идти исключительно мирным путем разрешения ситуации. Руководитель МИД добавил: «Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. [Мы] сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес».



Господин Лавров акцентировал внимание на том, что РФ не будет влиять на отношения между США и Ираном, а также никоим образом не поддерживает расширение конфликта в районе Персидского залива. Кроме того, глава дипведомства выразил свое негативное отношение к убийству генерала Сулеймани.