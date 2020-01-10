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США обдумают предложение России принять участие во встрече постоянных членов СБ ООН

Сегодня в 13:34 Внешняя политика 0 115 Карина Мелова
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Со слов дипломатического представителя США в Москве Джона Салливана стало известно, что американские власти рассматривают предложение главы РФ Владимира Путина организовать встречу лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН, а именно России, Китая, США, Великобритании и Франции (ист.: «Интерфакс»).

23 января в Израиле в ходе Всемирного форума памяти холокоста, президент России обратился к пятерке лидеров стран, составляющих Совбез ООН, с предложением собраться вместе с целью подбора решений для насущных глобальных проблем. По мнению г-на Путина, упомянутые государства являются главными «хранителями» цивилизации и обязаны приложить максимум усилий к стабилизации ситуации и защите мира.

24 января Анатолий Антонов, посол РФ в США, направил соответствующее обращение американскому правительству, в котором предположил возможность проведения встречи членов Совета Безопасности ООН в мае или в сентябре, на что последовал ответ представителя Америки Джона Салливана: «Могу подтвердить, что мы получили предложение президента Путина, оно находится на рассмотрении в Вашингтоне».
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