Состоялись телефонные переговоры Путина с Меркель

Как информирует пресс-служба администрации президента, состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Инициатива в данном случае исходила от германской стороны.



В число основных тем беседы двух лидеров вошли следующие: обстановка в Сирии и на Украине, а также воплощение договоренностей, достигнутых 19 января на конференции в Берлине касательно Ливии. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости обсуждения принятых решений с ливийскими сторонами перед дальнейшим изучением их в Совбезе ООН. Как Путин, так и Меркель, считают целесообразной консолидацию усилий мирового сообщества для гарантии стабильного режима прекращения огня и открытия политического диалога.



Главы государств также рассмотрели «сделку века», под которой подразумевается американский план урегулирования конфликта между государством Израиль и палестинцами.