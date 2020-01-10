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Состоялись телефонные переговоры Путина с Меркель

Сегодня в 15:47 Внешняя политика 0 102 Карина Мелова
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Как информирует пресс-служба администрации президента, состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Инициатива в данном случае исходила от германской стороны.

В число основных тем беседы двух лидеров вошли следующие: обстановка в Сирии и на Украине, а также воплощение договоренностей, достигнутых 19 января на конференции в Берлине касательно Ливии. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости обсуждения принятых решений с ливийскими сторонами перед дальнейшим изучением их в Совбезе ООН. Как Путин, так и Меркель, считают целесообразной консолидацию усилий мирового сообщества для гарантии стабильного режима прекращения огня и открытия политического диалога.

Главы государств также рассмотрели «сделку века», под которой подразумевается американский план урегулирования конфликта между государством Израиль и палестинцами.
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