|
Эрдоган: от атак РФ и Сирии страдает мирное население в Идлибе
12 февраля в 15:09 Внешняя политика 0 178 Карина Мелова
В среду, 12 февраля, глава турецкого государства Тайип Эрдоган допустил, что подконтрольные России и президенту Сирии вооруженные силы наносят удары не по боевикам, а по мирным жителям в Идлибе.
Представ перед парламентом, Эрдоган заявил о намерении своей страны в дальнейшем остро реагировать на все нарушения перемирия в Идлибе и выразил следующее предположение: «Большинство нападений, осуществляемых режимом [президента Сирии Башара Асада] и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию».
Турецкий лидер пообещал впредь препятствовать свободным атакам авиации, направленным против населения идлибского региона, а также до конца февраля любыми силами вытеснить войска режима президента Сирии Башара Асада из идлибской зоны деэскалации, за пределы установленных там турецких наблюдательных постов (всего их 12).
Президент Турции добавил, что для обсуждения ситуации в сирийской провинции направит в РФ делегацию, в состав которой войдут сотрудники министерства иностранных дел, министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Суицид в Чертановском суде12 февраля в 15:56 Государство
Регионы недоиспользуют предоставленные налоговые льготы12 февраля в 14:23 Экономика
РФ не обсуждает с ЕС снятие ограничительных мер12 февраля в 13:40 Внешняя политика
В ГД предложили повысить уровень пенсионного обеспечения опекунов12 февраля в 12:24 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости Сенатор пожизненно – миф или реальность? Мишустин рекомендует уменьшить предполагаемые размеры штрафов в обновленном КоАП Володин: необходимо быстрее воплощать в жизнь социальные инициативы главы государства