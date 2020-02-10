Эрдоган: от атак РФ и Сирии страдает мирное население в Идлибе

В среду, 12 февраля, глава турецкого государства Тайип Эрдоган допустил, что подконтрольные России и президенту Сирии вооруженные силы наносят удары не по боевикам, а по мирным жителям в Идлибе.



Представ перед парламентом, Эрдоган заявил о намерении своей страны в дальнейшем остро реагировать на все нарушения перемирия в Идлибе и выразил следующее предположение: «Большинство нападений, осуществляемых режимом [президента Сирии Башара Асада] и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию».



Турецкий лидер пообещал впредь препятствовать свободным атакам авиации, направленным против населения идлибского региона, а также до конца февраля любыми силами вытеснить войска режима президента Сирии Башара Асада из идлибской зоны деэскалации, за пределы установленных там турецких наблюдательных постов (всего их 12).



Президент Турции добавил, что для обсуждения ситуации в сирийской провинции направит в РФ делегацию, в состав которой войдут сотрудники министерства иностранных дел, министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации.