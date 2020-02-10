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Песков: РФ не намерена отказываться от достигнутых в Сочи договоренностей

17 февраля в 15:26 Внешняя политика 0 263 Карина Мелова
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Россия и далее будет содействовать сирийским проправительственным военным силам в противодействии террористам. Об этом 17 февраля уведомил общественность пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать свидетелем прекращения поддержки Российской Федерацией сил лидера Сирии Башара Асада. Как известно, 22 октября 2019 г. в Сочи состоялась встреча представителей из Москвы и Анкары, вследствие которой был заключен меморандум о совместном патрулировании в северной части Сирии (вплоть до расстояния 10 км от границы с Турцией) и борьбе с терроризмом в данном государстве.

Тем не менее, в начале текущего месяца обстановка в вышеупомянутом регионе накалилась после обстрела турецких позиций сирийскими военными, в процессе которого лишились жизни 8 человек. В эти же сутки армия Башара Асада потеряла 76 военнослужащих. 11 февраля турецкая сторона сообщила о смерти 5 своих военных в Сирии и вскоре ликвидировала 55 служащих сирийской армии в Идлибе.
12 февраля Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул президента Сирии и Россию в атаках на мирное население идлибской зоны, что вызвало отрицание российской стороны. Представители Кремля подчеркнули исключительно антитеррористическую направленность своих действий, а также готовность и далее выполнять условия принятых в Сочи соглашений по Сирии.
По материалам «Известий»
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