МИД РФ: гражданам КНР и далее будут предоставляться деловые визы

В среду Министерство иностранных дел в социальной сети Facebook уведомило общественность о том, что Российская Федерация не прекращает выдачу бизнес-виз китайским гражданам невзирая на введенные ограничения по пропуску граждан КНР через российскую границу. Сотрудники ведомства утверждают, что запрет является непостоянным и вызван вспышкой опасного коронавируса.



Так, в МИД России заявляют: «Выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом». РФ всеми силами содействует Китаю в борьбе с распространением вируса нового типа.



18 февраля председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился ограничить визиты китайских граждан в страну, в связи с чем, начиная с 20 февраля, въезд на территорию РФ будет ограничен для граждан КНР, путешествующих в личных, учебных, туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. Временно не будут оформляться документы и приглашения на работу. Однако ограничение не будет действовать на тех, кто путешествует транзитом.