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Чавушоглу: необходимо «оживить» процесс переговоров с российской стороной относительно Идлиба

20 февраля в 16:19 Внешняя политика 0 263 Карина Мелова
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В беседе с сотрудником телевизионного канала TRT руководитель министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу выразил намерение своего государства возобновить переговоры с Российской Федерацией по вопросам, связанным с обстановкой в идлибской зоне.

Политик подчеркнул, что, если того потребует ситуация, встреча российского и турецкого президентов может быть организована, однако, по его мнению, стороны еще «не достигли тех результатов, при которых лидеры стран могли бы провести встречу».

Как сообщает глава МИД Турции, проправительственные силы в Сирии продолжают вести активные военные действия, в результате которых страдает мирное население, вынужденное оставлять свои дома.

Накануне, заручившись поддержкой США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что силы Башара Асада и РФ должны покинуть границы области деэскалации и прекратить открывать огонь по локациям турецких войск, провоцируя гибель мирных жителей. Дамаск не соглашается с выдвинутым ультиматумом (ист.: «Ъ»).
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