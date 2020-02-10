Чавушоглу: необходимо «оживить» процесс переговоров с российской стороной относительно Идлиба

В беседе с сотрудником телевизионного канала TRT руководитель министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу выразил намерение своего государства возобновить переговоры с Российской Федерацией по вопросам, связанным с обстановкой в идлибской зоне.



Политик подчеркнул, что, если того потребует ситуация, встреча российского и турецкого президентов может быть организована, однако, по его мнению, стороны еще «не достигли тех результатов, при которых лидеры стран могли бы провести встречу».



Как сообщает глава МИД Турции, проправительственные силы в Сирии продолжают вести активные военные действия, в результате которых страдает мирное население, вынужденное оставлять свои дома.



Накануне, заручившись поддержкой США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что силы Башара Асада и РФ должны покинуть границы области деэскалации и прекратить открывать огонь по локациям турецких войск, провоцируя гибель мирных жителей. Дамаск не соглашается с выдвинутым ультиматумом (ист.: «Ъ»).