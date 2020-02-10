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Антонов: Россия не добивается мирового господства на военном поприще
21 февраля в 13:23 Внешняя политика 0 252 Карина Мелова
20 февраля в посольстве РФ в США было организовано торжество, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Гостями празднества стали 400 представителей функционирующих в Вашингтоне дипмиссий. Во время торжественного события Анатолий Антонов, посол России в США, акцентировал внимание на том, что его государство намерено наращивать свой военный потенциал на случай встречи с потенциальным противником, однако не с целью достижения мирового господства на военном поле.
Как подчеркнул дипломатический представитель, российские власти поддерживают неагрессивную политику и стремятся к закладыванию фундамента международного сотрудничества, невзирая на растущее отчуждение стран и учащение региональных конфликтов. Господин Антонов считает необходимым построение конструктивного диалога между членами Совета Безопасности ООН с целью предотвращения военных действий, доминирования отдельных государств и нарушения порядка на глобальном уровне.
5 февраля президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российско-американские отношения имеют непосредственную связь с миром и безопасностью на всем земном шаре. В недавнем прошлом США усилили ряд ограничительных мер, направленных против России, что раскритиковали сотрудники российского посольства, увидев в подобных действиях препятствие для налаживания обоюдовыгодного сотрудничества.
По материалам "Известий"
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