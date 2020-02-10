Россия проведет наблюдательный полет над Турцией

Как сообщает информагентство ТАСС, от руководителя Управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергея Рыжкова журналистам стало известно о будущем наблюдательным полетом, который выполнят представители российской стороны над Турецкой Республикой.



Совершение такого полета допускают условия Договора по открытому небу, ратифицированного РФ 26 мая 2001 г. По словам г-на Рыжкова, специалисты из России проведут инспектирование 25–28 февраля 2020 г., поднявшись в небо на российском воздушном судне наблюдения ТУ-154М ЛК-1 с аэродрома Открытого неба Эскишехир.



Максимальная протяжность маршрута полета, который предварительно утверждается уполномоченными лицами из Турции, будет равняться 1900 км. При этом представители турецкой стороны будут непосредственно на борту следить за процессом использования аппаратуры наблюдения.



С. Рыжков подчекнул, что целью наблюдательных полетов является «содействие большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочение безопасности через укрепление мер доверия».