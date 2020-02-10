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Тайип Эрдоган намерен побеседовать с Владимиром Путиным «лицом к лицу»
25 февраля в 12:26 Внешняя политика 0 290 Карина Мелова
В ходе выступления перед журналистами 25 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовящемся саммите по сирийским вопросам при участии четырех стран и о своем намерении 5 марта побеседовать лично с главой российского государства Владимиром Путиным (ист.: телевизионный канал NTV).
Так, Эрдоган довел до общего сведения такую информацию: «В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу».
Кроме того, лидер Турции заметил, что в среду он с коллегами собирается принимать группу делегатов из РФ с целью рассмотрения обстановки в идлибском регионе.
«Делегация из России приезжает завтра», – уточнил он.
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