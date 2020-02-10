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США вновь продлевают антироссийские санкции

Сегодня в 14:03 Внешняя политика 0 143 Карина Мелова
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Как уведомляет пресс-служба Белого дома, в Капитолий Вашингтона направлен документ, предписывающий продление президентом США антироссийских ограничительных мер еще на год. В соответствии с новым распоряжением, введенные в марте 2014 г. из-за событий на Украине санкции будут иметь силу до 6 марта 2021 г.

В частности, вышеупомянутый указ гласит следующее: «Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов. Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Известно, что продление санкций каждый год выполняется в автоматическом режиме, если от президента США не поступает уведомления об их отмене за 90 дней до дня пролонгации. Предпринятые Америкой в 2014 году ограничительные меры затронули некоторых предпринимателей, ряд компаний РФ, руководство ДНР и ЛНР, а также несколько российских чиновников.

На данном этапе, получив сообщения о попытках России повлиять на намеченные на ноябрь выборы президента США, американские сенаторы-демократы рассматривают еще один пакет санкций против РФ.
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