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Глава МИД РФ считает необходимым подписать итоговый документ до встречи «нормандской четверки»

Сегодня в 15:54 Внешняя политика 0 84 Карина Мелова
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В ходе встречи с представителями средств массовой информации, состоявшейся 26 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил свое мнение о том, что итоговый документ очередного саммита «нормандской четверки» должен быть подписан до организации самой встречи во избежание повторного рассмотрения достигнутых соглашений подобно случаю во Франции в декабре. К такому выводу политик пришел после переговоров с премьер-министром Албании Эди Рамой, являющимся председателем ОБСЕ.

«Мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности», –цитирует г-на Лаврова ТАСС.

Первая встреча «нормандской четверки» при участии России, Украины, Германии и Франции состоялась в 2015 году. На ней были утверждены меры по соблюдению Минского протокола от 19 сентября 2014 года. Последний же саммит в указанном формате имел место 9 декабря 2019 г. и длился более 4 часов.
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