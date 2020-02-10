Песков: в распорядке главы российского государства встречи с Эрдоганом 5 марта нет

В недавнем прошлом президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган уведомил общественность о предстоящей личной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным с целью обсуждения проблем в Сирии и обстановки в идлибской зоне. В частности, указывалось, что переговоры, предположительно, должны состояться в Стамбуле 5 марта.



Однако в четверг, 27 февраля, в беседе с представителями прессы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эти сведения не подтвердил: «Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет».



По материалам ТАСС