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Песков: в распорядке главы российского государства встречи с Эрдоганом 5 марта нет

27 февраля в 14:16 Внешняя политика 0 311 Карина Мелова
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В недавнем прошлом президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган уведомил общественность о предстоящей личной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным с целью обсуждения проблем в Сирии и обстановки в идлибской зоне. В частности, указывалось, что переговоры, предположительно, должны состояться в Стамбуле 5 марта.

Однако в четверг, 27 февраля, в беседе с представителями прессы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эти сведения не подтвердил: «Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет».

По материалам ТАСС
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