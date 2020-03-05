Главная > Внешняя политика

Президент РФ переживает за российско-турецкие отношения

Сегодня в 16:02 Внешняя политика 0 22 Карина Мелова
1 Изображение

В Кремле началась встреча президентов Российской Федерации и Турецкой Республики.

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за визит в Москву и заявил, что участники переговоров дорожат отношениями между странами, и выразил надежду на то, что теперешняя обстановка в Идлибе не повлияет на них негативным образом.

Глава российского государства подчеркнул необходимость поддержания прямого личного диалога в свете обострения ситуации в сирийском регионе: «Нам всегда есть, о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора».

В процессе беседы Владимир Путин сообщил, что проправительственная сирийская армия не располагала сведениями о локациях турецких военных, которые погибли под открытым огнем в Сирии.

Ожидается, что начнутся переговоры с диалога президентов один-на-один, а потом к лидерам стран присоединятся другие делегаты.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитам

Сегодня в 15:10 Банки и кредитование

Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов

Сегодня в 14:04 Государство

Очередной случай COVID-2019 в РФ

Сегодня в 13:31 Медицина

Больничный и декретный отпуск будут оплачиваться непосредственно Фондом социального страхования

Сегодня в 13:00 Страхование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

22 апреля каждый получит по заслугам Матвиенко поблагодарила премьер-министра за личное курирование проблемных регионов ЕС настаивает на переходе к мирному процессу урегулирования конфликта в идлибской зоне Диппредставители РФ в США предложили делегатам из Америки посетить Крым Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru