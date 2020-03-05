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Президент РФ переживает за российско-турецкие отношения
Сегодня в 16:02 Внешняя политика 0 22 Карина Мелова
В Кремле началась встреча президентов Российской Федерации и Турецкой Республики.
Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за визит в Москву и заявил, что участники переговоров дорожат отношениями между странами, и выразил надежду на то, что теперешняя обстановка в Идлибе не повлияет на них негативным образом.
Глава российского государства подчеркнул необходимость поддержания прямого личного диалога в свете обострения ситуации в сирийском регионе: «Нам всегда есть, о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора».
В процессе беседы Владимир Путин сообщил, что проправительственная сирийская армия не располагала сведениями о локациях турецких военных, которые погибли под открытым огнем в Сирии.
Ожидается, что начнутся переговоры с диалога президентов один-на-один, а потом к лидерам стран присоединятся другие делегаты.
По материалам ТАСС
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