В Сирии началось совместное патрулирование трассы М4 турецкими и российскими военнослужащими

15 марта военные силы РФ и Турецкой Республики начали совместное патрулирование участка трассы М4 от западной окраины г. Саракиб в Идлибском регионе, который обозначен как зона деэскалации военного конфликта.



Решение о необходимости данной меры, направленной на стабилизацию ситуации в сирийской провинции, было принято 5 марта в ходе состоявшихся в Москве переговоров президентов России и Турции. По итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана были достигнуты договоренности, предусматривающие, среди прочего, введение режима прекращения огня с 6 марта 2020 года вдоль всей линии соприкосновения. Представители обеих стран-участниц переговоров выразили готовность в дальнейшем защищать суверенитет Сирии и продолжать противодействовать терроризму.



Первое российско-турецкое патрулирование в целях безопасности длилось примерно полчаса и прошло по сокращенному маршруту. В нем были задействованы 6 единиц боевой техники (3 российских и 3 турецких). Предполагается, что последующие патрулирования будут регулярными и совершаться вдоль всего участка для гарантии безопасного проезда по важной трассе Алеппо – Латакия.

По материалам ТАСС