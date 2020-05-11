Газ в центре внимания не только Украины: в Минске заговорили о скидках

В ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом президент Александр Лукашенко заявил о том, что Россия должна снизить цену на газ для Минска. По мнению главы государства, Беларусь платит дороже за газ, чем Европа.



«Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? (…) Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (прим. - Победы в Великой Отечественной войне), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», - цитируют слова г-на Лукашенко РИА Новости.



Напомним, в феврале текущего года белорусский посол в Москве Владимир Семашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер зафиксировали цену на газ для Беларуси на уровне 2019 года – 127 долларов США за 1 тысячу кубометров.



В начале апреля глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич заявил, что Минск будет добиваться снижения цены на газ на 2020 год. Одно из возможных предложений – покупка определенного объема газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. В свою очередь, в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров напомнил белорусской стороне о том, что когда заключались контракты на поставку российского газа, указанная цена была ниже рыночной.