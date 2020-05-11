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Территориальные претензии по-японски
19 мая в 12:11 Внешняя политика 0 291 Иван Тихонов
МИД Японии представил обновленную версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в которой зафиксированы претензии государства на Южные Курилы. Доклад был представлен главой ведомства Тосимицу Мотэги в рамках заседания правительства.
Практически год Япония отказывалась от подобной формулировки о принадлежности «северных территорий» (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Хабомаи). Но теперь страна официально обозначила их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», передают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Напомним, в последний раз Япония предъявляла территориальные претензии к РФ по поводу Южных Курил в 2018 году (в официальном докладе по дипломатии). В 2019 году эта формулировка была изъята из дипломатического документа. Вопрос о принадлежности южных Курильских островов считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны.
«Синяя книга по дипломатии» освещает взаимоотношения не только с Россией, но и с другими соседними государствами. В частности, в обновленном докладе отмечены пункты по взаимоотношениям с Южной Кореей, Китаем и КНДР.
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