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В Минск отправляется делегация из Москвы

Сегодня в 13:25 Внешняя политика 0 114 Карина Мелова
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Стало известно о намерении главы российского правительства Михаила Мишустина отправиться с визитом в Беларусь в четверг, 3 сентября. В ходе этой поездки российскую сторону также представят несколько федеральных министров и заместителей председателя правительства.

Среди официальных лиц, сопровождающих господина Мишустина, следующие делегаты: Михаил Мурашко (министр здравоохранения), Ольга Любимова (министр культуры), Дмитрий Чернышенко (вице-премьер-министр), Алексей Оверчук (вице-премьер-министр), а также Александр Новак, Денис Мантуров и Олег Матыцин, возглавляющие Минэнерго, Минпромторг и Минспорт соответственно.

Визит главы Кабмина в соседнее государство предшествует приезду в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ожидается в течение следующих 2 недель. Ожидается, что во время данного визита состоится встреча диппредставителей двух стран на высшем уровне.
По материалам ТАСС
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