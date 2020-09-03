В Минск отправляется делегация из Москвы

Стало известно о намерении главы российского правительства Михаила Мишустина отправиться с визитом в Беларусь в четверг, 3 сентября. В ходе этой поездки российскую сторону также представят несколько федеральных министров и заместителей председателя правительства.



Среди официальных лиц, сопровождающих господина Мишустина, следующие делегаты: Михаил Мурашко (министр здравоохранения), Ольга Любимова (министр культуры), Дмитрий Чернышенко (вице-премьер-министр), Алексей Оверчук (вице-премьер-министр), а также Александр Новак, Денис Мантуров и Олег Матыцин, возглавляющие Минэнерго, Минпромторг и Минспорт соответственно.



Визит главы Кабмина в соседнее государство предшествует приезду в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ожидается в течение следующих 2 недель. Ожидается, что во время данного визита состоится встреча диппредставителей двух стран на высшем уровне.

По материалам ТАСС