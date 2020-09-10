В Европарламенте заговорили о дальнейшей «изоляции» РФ

Завтра, 17 сентября, в Европарламенте пройдет голосование по итогам обсуждения резолюции по отношениям Европы и России. Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.



Лейтмотив резолюции – политика дальнейшей «изоляции» России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. В частности, депутаты предлагают продолжать бойкотировать Москву на международных площадках, а также инициировать международное расследование случившегося с Алексеем Навальным с участием СЕ, ООН и ЕС, пишут РИА Новости.



Более того, в резолюции вновь прозвучали призывы остановить сотрудничество по проекту «Северный поток-2» и напоминание для всех стран-членов ЕС придерживаться пяти принципов взаимоотношений в РФ, принятых в 2016 году.