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Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое
28 мая в 15:15 Финансы 0 243 Васильева Елена
Товары длительного пользования могут позволить себе покупать только 32,3% российских граждан, а 48,2% граждан денег хватает исключительно на одежду и еду. Такие данные в своем исследовании приводит Росстат об оценке россиянами своего материального положения за IV квартал прошедшего года.
Всего было опрошено 48 тысяч семей. Из них 14,9% заявили о нехватке средств на одежду, а оплата счетов ЖКХ является затруднительной. О нехватке денег на еду заявили 0,7% опрошенных. Данные Росстата свидетельствуют о том, что купить машину, дачу или квартиру могут позволить себе всего 32,3% россиян.
С наиболее серьезными финансовыми трудностями сталкиваются молодые семьи, среди которых более 59% могут позволить себе покупать только одежду и еду. Столь же серьезные материальные проблемы у одиноких неработающих пенсионеров (57,9%) и в неполных семьях (54,1%).
Однако, в сравнении с 2017 годов наблюдается некоторое улучшение ситуации, поскольку по данным за соответствующий период 2017 года практически 50% респондентов ответили, что денег им не хватает даже на самое необходимое.
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