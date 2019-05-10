Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое

Товары длительного пользования могут позволить себе покупать только 32,3% российских граждан, а 48,2% граждан денег хватает исключительно на одежду и еду. Такие данные в своем исследовании приводит Росстат об оценке россиянами своего материального положения за IV квартал прошедшего года.



Всего было опрошено 48 тысяч семей. Из них 14,9% заявили о нехватке средств на одежду, а оплата счетов ЖКХ является затруднительной. О нехватке денег на еду заявили 0,7% опрошенных. Данные Росстата свидетельствуют о том, что купить машину, дачу или квартиру могут позволить себе всего 32,3% россиян.



С наиболее серьезными финансовыми трудностями сталкиваются молодые семьи, среди которых более 59% могут позволить себе покупать только одежду и еду. Столь же серьезные материальные проблемы у одиноких неработающих пенсионеров (57,9%) и в неполных семьях (54,1%).



Однако, в сравнении с 2017 годов наблюдается некоторое улучшение ситуации, поскольку по данным за соответствующий период 2017 года практически 50% респондентов ответили, что денег им не хватает даже на самое необходимое.