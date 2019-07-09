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Росстат объявил виновных в досрочном обнародовании информации об инфляции за июнь
8 июля в 18:49 Финансы 0 219 Васильева Елена
Информация об июньском уровне инфляции была досрочно размещена по вине одного из подведомственных Росстату учреждений, заявила пресс-служба ведомства.
В пресс-службе пояснили: «Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения».
Росстатом будет разработан регламент публикации информации, поскольку сбои, подобные этому, происходили и раньше. В пресс-службе ведомства подчеркнули: «Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию. В настоящее время в Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути».
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