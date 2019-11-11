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Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства
21 ноября в 17:14 Финансы 1 384 Иван Тихонов
МЭР обнародовало новую версию законопроекта о несостоятельности физлиц. Документ объединил в себе предложения ведомства об упрощенной процедуре банкротства, а также нормы из альтернативного закона, разработанного главой комитета ГД по собственности Николаем Николаевым.
Ключевые положения законопроекта – альтернативный способ банкротства по упрощенной процедуре: внесудебная процедура посредством арбитражных управляющих и судебная процедура. Под упрощенную процедуру могут попасть граждане с долгами максимум на 700 тысяч рублей.
Согласно первому варианту банкротства, документ предусматривает право кредитора с требованиями от 500 тысяч рублей и должника с долгами от 50 тысяч рублей обратиться в арбитражный суд, пишет «Ъ». Подготовить все документы должнику должен помочь арбитражный управляющий; размер комиссии за его работу будет составлять 10% от среднего по РФ прожиточного минимума.
Еще одно требование к физлицу, желающему пройти процедуру банкротства в упрощенном порядке, - отсутствие сделок по отчуждению имущества стоимостью свыше 3 млн рублей в течение года до момента подачи заявления.
Второй вариант банкротства - обращение должника в СРО арбитражных управляющих (АУ) для внесудебного рассмотрения дела. Если гражданин соответствует всем критериям, то АУ опубликует информацию о возбуждении внесудебного банкротства на Федресурсе, после чего будет введен мораторий на удовлетворение притязаний кредиторов. Такая процедура продлится год, а после этого гражданин будет признан банкротом. Размер комиссии АУ – 3 тысячи рублей.
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Как Вы оцениваете обновленный законопроект о несостоятельности с двумя вариантами процедуры банкротства?
- Я рад самому факту появления такого законопроекта, поскольку он свидетельствует о понимании государством проблем, возникающих сейчас при банкротстве физических.
Действующее регулирование может быть полезно для лиц, переоценивших свои возможности применительно к принимаемым обязательствам, но все же имеющих активы или источники дохода, позволяющие как минимум финансировать процедуру банкротства и хотя бы в минимальной части удовлетворить требования кредиторов.
В самых же критических ситуациях, когда у должника из имущества только единственное жилье, а доходы едва покрывают текущие расходы на жизнь, освобождение от долгов через процедуру банкротства оказывается недоступным в связи с отсутствием средств на финансирование такой процедуры.
На решение этой проблемы и рассчитан законопроект.
Но я не вижу целесообразности в наличии двух альтернативных вариантов банкротства (упрощенное и внесудебное), рассчитанных на решение одной и той же задачи. Более логичным, на мой взгляд, выглядит вариант внесудебного банкротства.
Первый предложенный вариант упрощенной процедуры представляется излишним. Он предусматривает возбуждение дела о банкротстве, то есть участие суда. При этом участие арбитражного управляющего, проведение собрания кредиторов не является обязательным. Не проводятся анализ финансового состояния должника и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. В случае, если финансовый управляющий все же утверждается, то его функции сводятся к ведению реестра, опубликованию сведений и подготовке отчета. Проведение мероприятий по формированию конкурсной массы (выявлению и возврату имущества, оспариванию сделок) к числу обязанностей управляющего не отнесено.
Законом предусмотрена возможность для кредиторов инициировать упрощенную процедуру банкротства. Однако не представляю, в чем при указанных условиях ее реализации может быть их интерес. Процедура сводится к освобождению от долгов лица, у которого отсутствует какое-либо ценное имущество, за счет которого могут удовлетворяться требования кредиторов, а арбитражный управляющий не будет такое имущество искать, а если и будет, то только за счет кредиторов. Поэтому, если кредиторы не видят смысла для возбуждения ординарной процедуры банкротства, то инициировать и финансировать упрощенную для них еще более бессмысленно.
В такой ситуации возникает вопрос зачем вообще возбуждать дело о банкротстве и привлекать для этого суд. Более удобным представляется вариант внесудебного банкротства, когда по заявлению должника арбитражный управляющий публикует сведения о возбуждении внесудебного банкротства. Начинает течь годичный срок, в течение которого кредиторы, если считают это целесообразным, могут подать заявление о банкротстве должника в общем порядке. Если суд признает такое заявление обоснованным, внесудебное банкротство прекратится. Если кредиторы не обратятся с соответствующим заявлением, то по истечении года должник будет признан банкротом и освобождён от дальнейшего исполнения обязательств.
При этом в течение указанного годичного срока кредиторы могут воспользоваться возможностями арбитражного управляющего по розыску имущества должника, оплатив соответствующие расходы. При выявлении имущества или возможности его возврата в собственность должника арбитражный управляющий передаст сведения кредиторам, которые смогут принять решение о целесообразности возбуждения дела о банкротстве должника в общем порядке.
Конечно, остаются вопросы с финансированием внесудебного банкротства. Пока должник оплачивает три тысячи рублей, а остальной за счет СРО, в которую он обратился. Я не уверен, что это соответствует объему работы, который выполнит арбитражный управляющий в ходе внесудебного банкротства. Но, следует отметить, что перечень прав и обязанностей арбитражного управляющего в ходе внесудебного банкротства в законе не конкретизирован.
Я думаю, что положения, посвященные внесудебному банкротству, нуждаются в дальнейшей доработке и конкретизации. Например, в вопросах, касающихся реализации того немного имущества, которое все же имеется у должника, порядка удовлетворения требований кредиторов, а также последствий сокрытия должником своего имущества либо сообщения недостоверных сведений.
Но в целом идею внесудебного банкротства я вижу привлекательной. Думаю, она сможет сделать банкротство и последующую финансовую реабилитацию доступными для малоимущих граждан и одновременно снизить нагрузку на суды, освободив их от ведения формальных процедур.