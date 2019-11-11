Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства

МЭР обнародовало новую версию законопроекта о несостоятельности физлиц. Документ объединил в себе предложения ведомства об упрощенной процедуре банкротства, а также нормы из альтернативного закона, разработанного главой комитета ГД по собственности Николаем Николаевым.



Ключевые положения законопроекта – альтернативный способ банкротства по упрощенной процедуре: внесудебная процедура посредством арбитражных управляющих и судебная процедура. Под упрощенную процедуру могут попасть граждане с долгами максимум на 700 тысяч рублей.



Согласно первому варианту банкротства, документ предусматривает право кредитора с требованиями от 500 тысяч рублей и должника с долгами от 50 тысяч рублей обратиться в арбитражный суд, пишет «Ъ». Подготовить все документы должнику должен помочь арбитражный управляющий; размер комиссии за его работу будет составлять 10% от среднего по РФ прожиточного минимума.



Еще одно требование к физлицу, желающему пройти процедуру банкротства в упрощенном порядке, - отсутствие сделок по отчуждению имущества стоимостью свыше 3 млн рублей в течение года до момента подачи заявления.



Второй вариант банкротства - обращение должника в СРО арбитражных управляющих (АУ) для внесудебного рассмотрения дела. Если гражданин соответствует всем критериям, то АУ опубликует информацию о возбуждении внесудебного банкротства на Федресурсе, после чего будет введен мораторий на удовлетворение притязаний кредиторов. Такая процедура продлится год, а после этого гражданин будет признан банкротом. Размер комиссии АУ – 3 тысячи рублей.