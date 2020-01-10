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Техника таки дошла!

17 января в 13:37 Финансы 0 183 Карина Мелова
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Сотрудники пресс-службы ВТБ поделились сведениями о том, что финансовое учреждение начало тестировать банковские автоматы, которые, кроме стандартного функционала подобных устройств, предоставляют клиентам возможность установить видеосвязь с менеджером и воспользоваться более 90 % услуг, обычно оказываемых сотрудником банка при посещении отделения. При этом банк планирует за год нарастить функциональность терминала.

Так называемые «видеобанкоматы» уже установлены в 2 московских отделениях ВТБ, а именно возле станции метрополитена «Цветной бульвар» и в ТЦ «Афимолл».

Руководитель департамента розничной сети и старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц утверждает, что особую потребность в видеобанкоматах ощущают клиенты в отдаленных точках обслуживания.

От сотрудников ВТБ РБК стало известно о том, что производителем видеобанкоматов и программного обеспечения является китайская компания GRG Banking, однако цена комплекта оборудования пока неизвестна. Существует вероятность того, что современные устройства GRG Banking получат сканер документов, принтер пластиковых карт и сканер отпечатков пальцев (ист.: «Ведомости»).
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