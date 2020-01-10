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Многие российские работодатели негативно высказываются о введении электронных трудовых книжек

Сегодня в 15:38 Финансы 0 106 Карина Мелова
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В декабре 2019 г. портал «Работа.ру» провел опрос с участием 500 представителей руководящего звена, HR-директоров, HR-специалистов и рекрутеров, в результате которого было установлено, что практически третья часть, а именно 32 % работодателей в РФ имеют негативное мнение насчет введения в обиход электронных трудовых книжек, закон о которых стал действовать с 1 января.

В соответствии с этой нормой, работодатель на запрос наемного рабочего обязан предоставить информацию o ему/ее трудовой деятельности на бумажном и электронном носителях. До конца июня 2020 г. наниматели должны уведомить сотрудников о создании упомянутых документов в электронном виде. Тот, кто до 2021 г. не будет иметь предшествующего трудового стажа, станет обладателем исключительно электронной книжки.

52 % работодателей России уверены, что нововведение приведет к внеплановой трате финансовых и трудовых ресурсов. Некоторые опрошенные лица поднимают вопрос о необходимости организовать обучающие семинары из-за недостаточности сведений о сдаче отчетов. 38 % респондентов нейтрально оценивают новые правила, а 30 % – позитивно. При этом 33 % нанимателей подтвердили полную готовность перейти к электронным трудовым книжкам.
По материалам «Известий»
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