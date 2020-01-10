Происходит снижение курсов доллара и евро

В момент открытия торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к национальной валюте снизился на 13 копеек до 62,84 рубля, если сравнивать с закрытием предыдущей сессии.



При этом курс евро уменьшился на 17 копеек и стал равен 69,21 рубля (ист.: Мосбиржа).



Наблюдается также рост индекса Мосбиржи на открытии торгов на 0,58 % до отметки в 3103,17 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,72 % и достиг порога в 1552,99 пункта.