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Происходит снижение курсов доллара и евро

28 января в 12:36 Финансы 0 272 Карина Мелова
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В момент открытия торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к национальной валюте снизился на 13 копеек до 62,84 рубля, если сравнивать с закрытием предыдущей сессии.

При этом курс евро уменьшился на 17 копеек и стал равен 69,21 рубля (ист.: Мосбиржа).

Наблюдается также рост индекса Мосбиржи на открытии торгов на 0,58 % до отметки в 3103,17 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,72 % и достиг порога в 1552,99 пункта.
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