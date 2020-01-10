Не все спокойно в финансовом мире РФ

Согласно отчету, размещенному на официальном портале Счетной палаты, на финансовом рынке Российской Федерации наблюдаются ощутимые риски, при этом его развитие не согласовывается с масштабами экономики. Эксперты ведомства изучили воплощение положений «Основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах», а также рассмотрели «Основные направления развития на 2019–2021 годы».



По полученным из отчета сведениям, в Индексе глобальной конкурентоспособности РФ переместилась с 45-го на 43-е место из 141, однако по развитию финансового рынка государство занимает 95-ю позицию (октябрь 2019 г.), а по устойчивости финансовой системы в целом – лишь 120-ю.



Представители Счетной палаты утверждают следующее: «Россия занимает в мире 11-е место по размерам номинального ВВП и шестое место по объему ВВП с учетом паритета покупательной способности. Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка говорят о его несопоставимости с масштабом экономики нашей страны и ее потребностями в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях».



Одной из причин «падения» аудиторы называют медленное развитие банковской системы, занимающей большую нишу на финансовом рынке. Как сказано в отчете, в течение 2016–2018 гг. объем активов и собственных средств кредитно-финансовых учреждений в реальном выражении увеличился незначительно, их количество сократилось в 1,51 раза, а уровень концентрации на рынке повысился. За эти годы кредитование нефинансовых организаций пошло на убыль в реальном выражении, а в номинальном прирост равен 70,9 млрд руб. по сравнению с 4,2 трлн руб. прироста кредитования физлиц.