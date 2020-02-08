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Роспотребнадзор не обнаружил новых случаев инфицирования коронавирусом в России
7 февраля в 13:14 Финансы 0 257 Карина Мелова
Как свидетельствует информационный бюллетень Роспотребнадзора, по состоянию на 7 февраля новых случаев инфицирования опасным вирусом 2019-nCoV в РФ зарегистрировано не было.
Напомним: до сегодняшнего дня коронавирус был обнаружен у 2 человек на территории России. Оба они являются гражданами КНР, заболевшими в легкой форме.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения 2019-nCoV, среди которых более строгий контроль на пунктах пропуска через государственную границу, выделение для всех рейсов из Китая специально отведенного терминала аэропорта Шереметьево для недопущения контакта прибывших ими пассажиров с прилетевшими из других стран.
Кроме того, всех пассажиров рейсов из КНР обследуют при помощи современных тепловизоров и, при надобности, отправляют в инфекционную больницу. Отделения Роспотребнадзора в регионах снабжены системами для тестирования и быстрой диагностики коронавируса.
Эпидемия 2019-nCoV началась в Ухане (провинция Хубэй, Китай) в конце декабря 2019 г. В данный момент установлено, что в КНР заражены 31,1 тыс. человек, зафиксировано 636 летальных исходов.
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