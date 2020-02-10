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Курс доллара падает
10 февраля в 13:02 Финансы 0 387 Карина Мелова
Понедельник, 10 февраля: курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек, если сравнивать с моментом закрытия предыдущей сессии торгов, и достиг отметки в 63,93 рубля. Такие данные предоставила Московская биржа.
При этом курс евро к национальной валюте упал на 10 копеек, составив 70,06 рубля.
На фоне закрытия предыдущей сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,05 % (до 3086,22 пункта), а индекс РТС вырос на 0,3 % и дошел до точки 1522,7 пункта.
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