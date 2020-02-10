Курс доллара падает

Понедельник, 10 февраля: курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек, если сравнивать с моментом закрытия предыдущей сессии торгов, и достиг отметки в 63,93 рубля. Такие данные предоставила Московская биржа.



При этом курс евро к национальной валюте упал на 10 копеек, составив 70,06 рубля.



На фоне закрытия предыдущей сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,05 % (до 3086,22 пункта), а индекс РТС вырос на 0,3 % и дошел до точки 1522,7 пункта.