|
В сеть «ушли» данные более 44 тысяч клиентов кредитной организации
Сегодня в 13:19 Финансы 0 105 Карина Мелова
Ссылаясь на приближенный к организации «Альфа-кредит» источник, 11 февраля ресурс РБК уведомил общественность об утечке данных более 44 тысяч человек, прибегнувших к услугам кредитного брокера.
Эксперты предупреждают, что мошенники и игроки финансового рынка могут использовать находящиеся в открытом доступе сведения для применения технологий и методов социальной инженерии, а также для рекламных обзвонов.
«Альфа-кредит» вносил данные своих клиентов (Ф. И. О., размер и вид кредита, адрес электронной почты, телефон, город, регион проживания) в систему управления базами данных c открытым кодом MongoDB. «По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в Сети, а специализированные поисковики их индексируют и находят», – поясняет Ашот Оганесян, основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock, установившей факт утечки.
Г-н Оганесян подчеркнул, что закрыть доступ к базе данных можно за несколько минут, которых, однако, будет достаточно для скачивания информации посторонними лицами.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Россиян ожидает дополнительный выходнойСегодня в 15:53 Государство
Банк России предупреждает о влиянии коронавируса на глобальные финансовые рынкиСегодня в 15:14 Финансовые рынки
Казнить нельзя помиловатьСегодня в 14:51 Экономика
Ипотечные кредиты становятся еще доступнееСегодня в 14:18 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Депутаты инициировали ужесточение наказания за шум в ночное время Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет Аналитик составил прогноз относительно использования «Северного потока – 2» странами Европы Кремль: президент РФ получает верительные грамоты из рук иностранных послов Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости