Высокопоставленные чиновники могут лишиться возможности хранить деньги за рубежом

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию продолжает активно разрабатывать актуальные изменения и считает целесообразным на правовом уровне зафиксировать в основном законе страны запрет на хранение высокопоставленными чиновниками своих средств на счетах в банках за рубежом. Данная поправка касается, в первую очередь, премьер-министра Российской Федерации, его заместителей, а также министров. Информацией об инициативе поделился сопредседатель рабочей группы, руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», – заявил политик, выступая перед коллегами во вторник.

По материалам ТАСС